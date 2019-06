Učitelka psala Trumpovi, ať školu zbaví migrantů. Přišla o místo

Učitelka v Texasu přišla v úterý o místo poté, co v několika příspěvcích na sociální síti Twitter žádala po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby její školu zbavil imigrantů bez povolení k pobytu. Ačkoliv se domnívala, že vzkazy odeslala soukromě, zobrazily se na síti všem uživatelům. Informaci ve středu přinesl list The New York Times (NYT).