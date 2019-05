Edwards se dlouho stavěl proti interrupcím, čímž se lišil od většiny demokratů. V prohlášení uvedl: „Vyzývám většinu zákonodárců, kteří hlasovali pro, aby se ke mne připojili při budování lepší Louisiany, která se stará o ty poslední mezi námi a dává větší možnosti každému.“

Již dříve návrh zákona, jehož spolutvůrcem je podle agentury i demokratický senátor John Milkovich, schválil i místní Senát. Ten je stejně jako louisianská sněmovna rovněž pod kontrolou republikánských zákonodárců. [celá zpráva]

Zákon blokuje většinu potratů, protože do šestého týdne mnohé ženy ani nevědí, že jsou v jiném stavu. Umožňuje interrupci jen v případě, kdy je ohrožen život matky, ale ne v případě, kdy je žena znásilněná nebo otěhotněla při incestním styku, uvedla BBC.

Louisiana se po Mississippi, Ohiu, Georgii a Kentucky stala pátým státem, kde podobně přísný zákon schválil guvernér.

Zákon nicméně nezačne platit, dokud otázku interrupcí nerozhodne na federální úrovni Nejvyšší soud USA, u něhož skončil potratový zákon schválený v sousedním Mississippi. Tam minulý pátek federální soudce takový zákon zablokoval.

Nejvyšší soud už dříve těsnou většinou zablokoval omezení potratů v Louisianě, které vyžadovalo, aby lékaři poskytující potraty měli certifikovanou praxi nejen v místě, kde pracují, ale i v nejbližší nemocnici.

Zastánci práva na interrupci na demonstraci v Indianě

FOTO: Mykal McEldowney, ČTK/AP

Nejpřísnější zákon tento měsíc schválili zastupitelé Alabamy, která zakazuje takřka všechny potraty s výjimkou stavu ohrožujícího matku. Za porušení zákona, který Americká unie občanských práv (ACLU) napadla u soudu, bude hrozit až 99 let vězení. Stíhání nebude podobně jako v jiných státech vystavena matka, ale ten, kdo interrupci provede. Zákon už podepsala guvernérka, ale platit má až za šest měsíců. [celá zpráva]

Republikánské tažení proti potratům má zvrátit precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které interrupce v USA de facto legalizovalo. Odpůrci interrupcí očekávají, že nové protipotratové zákony vyvolají soudní spory, které skončí u Nejvyššího soudu USA. V devítičlenné nejvyšší justiční instanci zastává pět soudců konzervativní názory, což odpůrcům potratů dává naději na úspěch.

Americký prezident Donald Trump už dal najevo, že je proti potratům, ovšem s výjimkou případů, kdy je ohrožen život matky, matka byla znásilněna nebo otěhotněla v důsledku incestu.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....