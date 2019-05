Novinky, Reuters

Případ se odehrál v centru Las Vegas 21. března. Žena identifikovaná jako 25letá Cadesha Bishopová nastoupila do autobusu a okamžitě se pustila do staršího muže jménem Serge Fournier, který chtěl vystoupit.

Pohyb mu komplikoval nejen přeplněný autobus, ale také nákupní vozík. Bishopovou to vytočilo a do muže se slovně pustila. Když jí muž odpověděl, že by měla být na spolucestující příjemnější, situaci jen zhoršil.

Rozzuřená žena ho z autobusu vystrčila a muž dopadl obličejem na chodník. Nejprve odmítl lékařskou pomoc, ale ten den později nakonec v nemocnici skončil a o měsíc později, tedy 21. dubna na následky zranění zemřel.

Policie byla na případ upozorněná 3. května a nyní byla agresorka vypátrána. Bishopová byla 6. května zadržena a obviněna z vraždy.