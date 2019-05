Novinky

Výrobce SpaceX ověřoval funkčnost přistávacího zařízení, když nechával loď shazovat z výšky z letadla, uvedl web ArsTechnica. Test nebyl úspěšný,“ řekl ve středu při slyšení v Kongresu Bill Gerstenmaier, který má v NASA na starosti pilotované lety. „Nezískali jsme výsledky, které jsme chtěli. Padáky nepracovaly, jak měly,“ upřesnil.

SpaceX v nevadském vyschlém jezeře Delamar chtěla ukázat po 18 březnových testech při deseti dalších dubnových shozech pilotované lodi, jak je Crew Dragon bezpečný. Firma měla už loni v srpnu potíže s padáky při návratu nákladní lodi Dragon na misi CRS-15, nákladní loď ale užívá jinou konfiguraci padáků.

Při jednom testu se záměrně vyřadil z provozu jeden z padáků. „Zbylé tři padáky nefungovaly správně,“ uvedl Gerstenmaier, komentovat následky testu.

Na dotaz alabamského senátora Mo Brookse, jestli by mohl být konkrétnější ohledně toho, co se stalo, Grestenmarier řekl, že loď byla „poškozena nárazem na zem“. Jak moc byla poničena, ale neupřesnil.

Uvedl, že selhání jsou důležitá, protože NASA a SpaceX slouží k poučení: „Při těchto selháních získáme data a informace které ovlivní konstrukci, jež vyústí v bezpečný design pro naše posádky, takže to nevidím negativně. Proto testujeme.“

Hrozí zpoždění letů



Selhání padáků vyšetřují SpaxeX i NASA. Zatím není jasné, zda může problém způsobit odložení prvního letu lodě Crew Dragon s posádkou. Nečeká se, že k němu dojde před rokem 2020, protože 20. dubna byl zničen Crew Dragon, který absolvoval v březnu úspěšný let k mezinárodní vesmírné stanici ISS. Po týdnu to potvrdil Hans Koenigsmann, který je viceprezidentem SpaceX zabezpečení kosmických misí. [celá zpráva]

Loď Crew Dragon u ISS

FOTO: ČTK/AP

Potíže se týkaly zažehnutí motorů SuperDraco. Ty mají v případě problémů nosné rakety při startu umožnit nouzové oddělení kabiny s osádkou a zachránit jí život. [celá zpráva]

Zvoleny jsou proto motory, které nepotřebují zapálit palivo, používá se hypergolické, které začne hořet, jakmile se setká okysličovadlo s palivem. Tyto motory nebyly spuštěny při prvním březnovém letu Crew Dragonu k ISS.

Koenigsmann sice v dubnu tvrdil, že by se ale mohl ještě splnit původní plán s prvním pilotovaným letem letos, ale považuje se to za nepravděpodobné. K požáru po testu motorů dodal: Rozhodně to není dobrá zpráva pro termínový kalendář.“

Zpoždění ale má i konkurenční Boeing, první let bez posádky byl v dubnu přeložen na srpen a s posádkou by měla loď letět až na konci roku.[celá zpráva]

NASA si už rezervovala další místa v ruských sojuzech. [celá zpráva]