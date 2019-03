List hovořil se zaměstnanci FAA, kteří řešili bezpečnost čtvrté generace Boeingu 737 MAX. Vypovídali anonymně, aby nepřišli o svá místa. Okomentovali i nový automatický systém MCAS, jehož úkolem je vyrovnávat let, pokud by se příliš zvedl nos stroje a hrozila ztráta vztlaku a neřízený pád.

Nebezpečí selhání systému bylo jen jeden stupeň pod hranicí, která je označována za katastrofální, takže může vést k nehodě s větším počtem obětí. Ale ani úroveň nebezpečná, kterou byl ohodnocen, by však neměla umožnit, aby systém reagoval na údaje jenom z jednoho ze dvou senzorů měřících úhel náběhu, a tedy sklon nosu, i když má Boeing 737 MAX senzory dva. Přesto se tak stalo.

Neřešilo se také, jak se bude systém po zásahu pilota resetovat. V případě říjnového pádu stroje Lion Air na základě chybných údajů z nefunkčního senzoru naváděl letadlo opakovaně do střemhlavého letu. Posádka se s ním vysloveně přetahovala, podle údajů z černých skříněk proti němu zasáhla 21krát.

Nově vyrobený Boeing 737 MAX 8 v Rentonu

FOTO: Ted S. Warren, ČTK/AP

Systém MCAS jde přitom proti tradici Boeingu nechávat pilotům úplnou kontrolu nad letadlem, čímž se lišil od přístupu Airbusu, který hodně sází na automatiku.

MCAS byl použit, protože Boeing 737 MAX má větší motory, které jsou posunuty více dopředu, což změnilo obtékání vzduchu. Vzrostla hrozba, že při příliš prudkém stoupání může letadlo ztratit vztlak. Systém MCAS měl dosáhnout toho, aby se při příliš velkém úhlu náběhu sklopil nos letadla.

Pilot Dave Kammeyer uvedl podle twitterového účtu svého švagra Trevora Sumnera, že základním problémem je snaha Boeingu ušetřit. Aby se snížila spotřeba, použily se motory o větším průměru, ale současně se z ekonomických důvodů neměnil základní design, pouze motory jsou více vepředu, což změnilo aerodynamickou charakteristiku a zmenšilo stabilitu. Místo toho, aby Boeing upravil design, což by bylo nákladné a zabralo čas, použil automatizovaný systém řízení, který měl problém řešit.

Excellent article by @seattletimes reporter @dominicgates MCAS was originally weaker (and less dangerous) until flight tests showed more pitch instability than expected. They had to either ship the dangerous system or slip the schedule, so they shipped it https://t.co/88vEzXXlel