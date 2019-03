ČTK

Návštěvnice zoologické zahrady nedaleko arizonské metropole Phoenixu překonala v sobotu ochrannou zábranu u výběhu, který obývá samice jaguára amerického.

V okamžiku, kdy si chtěla se zvířetem pořídit fotografii, jaguár prostrčil pracky skrz mříž a zaťal drápy do její ruky.

Šelma výběh neopustila



„Slyšel jsem tu mladou dívku křičet: 'Pomoc, pomoc, pomoc',” uvedl svědek incidentu Adam Wilkerson. Jeho matka se šelmu, která ženu držela za ruku, pokusila rozptýlit tím, že k ní do klece vhodila plastovou láhev.

Ta skutečně upoutala pozornost zvířete, které ženu následně pustilo. Wilkerson poté zraněnou vytáhl zpoza ochranné bariéry, kterou předtím překonala.

Zoologická zahrada v prohlášení zdůraznila, že šelma neopustila svůj výběh a žena zranění utrpěla jen proto, že přelezla bezpečnostní bariéru a příliš se přiblížila ke kleci.

„Musí se to přelézt. Nejde to snadno překonat,” uvedla mluvčí zoo Kristy Morcomová. „Jsou to divoká zvířata a tyto bariéry jsou postavené z dobrého důvodu,” dodala.

Jaguárovi nic nehrozí



Poraněná žena byla převezena po incidentu do nemocnice. Podle televizní stanice ABC News se v neděli vrátila do zoologické zahrady, aby se omluvila za své nezodpovědné chování.

„Můžeme vám slíbit, že se našemu jaguárovi nic nestane,” uvedla později na Twitteru zoo v reakci na řadu dotazů lidí, kteří se obávali, že bude muset být šelma po napadení člověka utracena.