V americkém vězení zemřel boss sicilské mafie Carmine Persico

V americkém vězení zemřel v 85 letech mafiánský boss Carmine Persico. Muž, který stál v čele jedné z původních pěti rodin sicilské mafie Cosy Nostry v New Yorku, si odpykával trest 139 let. Za mřížemi nakonec strávil 33 let, připomněla BBC.