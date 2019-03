Tomáš Reiner (Washington), Právo

Babiš před novináři přiznal, že ze schůzky s Trumpem je mírně nervózní. „Přijetí v Bílém domě je samozřejmě pro mě velká událost. Nebudu skrývat, že z toho jsem trošku nervózní. Uvidíme, jak to proběhne. Myslím, že je to důležité hlavně pro Českou republiku, že to není o mě,“ uvedl.

Po přijetí americkým prezidentem v Oválné pracovně, kterého se zúčastní také manželky obou politiků Monika Babišová a Melania Trumpová, bude ve čtvrtek následovat bilaterální schůzka. K Trumpovi se připojí těžké váhy americké politiky - viceprezident Mike Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr pro energetiku Rick Perry i poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Firmy zaujal investiční plán

Premiér představil americkým investorům národní investiční strategii zaměřenou na vědu, výzkum a inovace. Babiše při tom doprovázel velvyslanec Hynek Kmoníček i místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.

U stolu seděli zástupci firem Cisco, Honeywell, General Electric či Google.

Americká obchodní komora, Washington, D.C., právě teď. To logo už znáte. Jasně, Czech Republic: The Country For The Future 🇨🇿

„S naším týmem jsme představili naši národní strategii Česká republika - země pro budoucnost. Ta se skládá z různých částí, ale hlavně jsou investice, inovace, projekty v rámci umělé inteligence, digitalizace a propojení průmyslu s vysokými školami. Myslím si, že to bylo přijato velice pozitivně,“ řekl po jednání Babiš.

Premiér se následně přesune na Marylandskou univerzitu, kde si prohlédne vývojová centra. Později ho čeká ještě důležitá schůzka v ústředí CIA se šéfkou zpravodajské služby Ginou Haspelovou.

„Tuto návštěvu nechci komentovat,“ zopakoval k tomu suše Babiš a pouze potvrdil, že „schůzka je na programu“. Stejně tak premiér nechtěl komentovat informace, že by u jednání měl být i ředitel Bezpečnostní a informační služby (BIS) Michal Koudelka, který ale s oficiální delegací do USA neletěl. Mluvčí BIS Ladislav Šticha to odmítl potvrdit.

Informovaný zdroj Práva ale potvrdil, že Koudelka na schůzku s ředitelkou CIA skutečně odletěl.