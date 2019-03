Novinky

Koroner okresu Lee Bill Harris řekl, že mezi oběťmi jsou celé rodiny a nejméně tři děti ve věku šest, devět a deset let. Většina obětí pochází z oblasti o ploše 2,5 kilometru čtverečního. S 23 oběťmi jde o nejhorší následek úderu tornáda od května 2013, kdy ještě silnější tornádo zabilo v oklahomském Mooru 24 osob.

Julie Morrisonová sedí na židli u trosek svého domu.

FOTO: Elijah Nouvelage, Reuters

I tornádo v Beauregardu, který leží asi 95 kilometrů východě od metropole státu Montgomery, bylo mimořádně silné, rychlost větru dosahovala místy až 274 km/h. Zanechalo za sebou 39 kilometrů dlouhý pruh zkázy místy široký půldruhého kilometru.

„Vypadá to, jako by někdo vzal obrovský nůž a vryl do země jizvu,“ řekl šerif Jay Jones.

Tornádo zanechalo v Beauregardu spoušť.

FOTO: Elijah Nouvelage, Reuters

Tornádo převracelo mobilní domy, zvedalo domky a vytrhávalo stromy s kořeny. Zůstala za ním změť trosek, kde se nacházely kusy trámů a latí nebo kusy plechu spolu s přeraženými kmeny stromů, šaty, hračkami. Obyvatelé nyní trosky likvidují, hlavně pomocí řetězových pil čistí cestu pro záchranáře.

Polámané stromy zablokovaly cestu do Beauregardu.

FOTO: Reuters

Julie Morrisonová a její nevlastní dcera hledaly v troskách klíče a peněženku. Podařilo se jim zachránit sejf, manželovy motorkářské boty a bibli. S mužem se schovala ve vaně, do které skočili v poslední chvíli. To už tornádo udeřilo. „Věděli jsme, že letíme, protože zvedlo dům,“ dodala Morrisonová s tím, že je zachránilo plexisklo kolem vany.

Dax Leandro ukazuje Julii Morrisonové rodinnou fotografii, kterou zachránil z trosek jejího domu.

FOTO: Elijah Nouvelage, Reuters

Carol Deanová přišla při katastrofě o 53letého manžela, načež v troskách našla své svatební šaty i přání ke dni otců. Zatímco nakupovala, byl sám doma a ještě poslal zprávu známému, aby sledoval počasí. Sám mu neunikl. Tornádo odneslo jeho tělo na sousedův dvůr. „Našel ho náš syn,“ řekla Deanová. „Můj život je zničen, žila jsem pro něj,“ vypověděla.

Jeremy Renfroe probírá trosky v Beauregardu.

FOTO: Julie Bennett, ČTK/AP