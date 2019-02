V prosinci americký prezident na post velvyslankyně USA při OSN vybral Heather Nauertovou. Ta však tento měsíc nominaci z rodinných a osobních důvodů odmítla. Nauertová měla na velvyslaneckém postu nahradit Nikki Haleyovou, která v říjnu oznámila, že ke konci loňského roku funkci opustí.

Nominaci Craftové ještě musí potvrdit Senát. "Kelly dělá vynikající práci při reprezentaci naší země," napsal Trump na Twitteru. "Nemám pochyb, že pod jejím vedením bude naše země reprezentována na nejvyšší úrovni," dodal.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!