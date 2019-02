Spojené státy chtějí stáhnout své vojáky ze Sýrie do konce dubna

Američtí vojáci by se měli stáhnout ze Sýrie do konce dubna. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na informace nejmenovaných představitelů americké vlády i armády. Prezident Donald Trump v prosinci ohlásil, že chce americké vojáky ze Sýrie stáhnout, protože teroristický Islámský stát (IS) byl už poražen.