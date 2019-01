aš, Novinky

Stone je obviněn z obstrukce vyšetřování, z ovlivňování svědka a pěti lží při výpovědi před výborem Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb. Zadržen byl v rámci vyšetřování možného ruského ovlivnění amerických voleb, které vede Robert Mueller.

Soud rozhodl, že šestašedesátiletý politický konzultant a manažer může být propuštěn na kauci čtvrt milionu dolarů (přes 5,6 milionu korun), kterou stíhaný složil. Až do dalšího jednání nesmí opustit USA.

Vyšetřování ukázalo, že Stone předem věděl, co je obsahem e-mailů, které ukradli hackeři z počítačů vedení Demokratické strany. Ty pak byly zveřejněny na serveru WikiLeaks, se kterým byl Stone ve volebním roce 2016 opakovaně v kontaktu přes e-mail a sms.

„Po 22. červenci, kdy byly zveřejněny e-maily ukradené Organizací 1, dostal vysoký představitel Trumpova volebního štábu nařízeno, aby kontaktoval Stonea ohledně zveřejnění dalších e-mailů. A také kvůli tomu, aby zjistil, jaké jiné informace, které by mohly uškodit kampani Clintonové, Organizace 1 má. Stone pak řekl Trumpovu štábu o budoucím zveřejnění dalších materiálů od Organizace 1,“ uvedli žalobci. Organizace 1 není specifikována, ale obecně se má za to, že jde o WikiLeaks, kterýžto server zveřejnil zmíněné e-maily ukazující na spory mezi demokraty.

V obvinění pak stojí totéž, co tvrdí žalobci.

Poté, co server WikiLeaks 7. října 2016 zveřejnil první balík ukradených e-mailů šéfa štábu Clintonové Johna Podesty, Stone dostal sms od „spolupracovníka vysoce postaveného člena Trumpova štábu, ve které bylo uvedeno, že jde o dobrou práci.

Zatím není jasné, kdo mu sms poslal, ale podle zjištění listu The New York Times, by se mohlo jednat o bývalého Trumpova poradce Stevena Bannona.

Z obvinění plyne, že Stone mluvil s více lidmi, kteří věděli o tom, co zakladatel WikiLeaks Julien Assange ví a co má. Jeden z nich mu poslal svoji fotku, jak stojí před ekvádorským velvyslanectvím v Londýně, kde se Assange ukrývá, aby unikl zadržení a možnému vydání do USA.

Elektronickou poštu, která patřila Podestovi a dalším vysokým činitelům Demokratické strany, zveřejnil hacker Guccifer 2.0, uvedla ČTK. S ním si Stone na Twitteru vyměnil několik vzkazů, v nichž mu hacker nabídl, že by mu mohl být nápomocný. Stone vzkazy označuje za obyčejnou internetovou debatu a žádné dostupné důkazy dosud neukazovaly, že by návrh přijal.

Stone v minulosti opakovaně odmítl, že by během voleb byl ve spojení s Rusy. Uznal ale, že při kampani zacházel do krajnosti, vždy ale v mezích zákona.

Tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla CNN: „Toto nemá nic společného s prezidentem a vůbec nic s Bílým domem.”

Stone byl v Trumpově volebním štábu v roce 2015, ale pak v něm skončil, on tvrdí, že odešel, Trump, že ho vyhodil.

I pak ale Trumpa podporoval. Trump se opakovaně od Stonea distancoval, i když v devadesátých letech lobboval za Trumpova kasina a v roce 2000 podporoval Trumpa v neúspěšné prezidentské kampani.

Stone se dlouho znal i s dalším vyšetřovaným v kauze Paulem Manafortem.