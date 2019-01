Novinky

„Stálo to za riziko, které jsem podstoupila,“ řekla po příletu do Kanady listu Toronto Star. „Zacházeli s námi jako s věcmi, jako s otroky.“

„Vždy se plnily požadavky rodičů, kam jít, co dělat a jak to dělat, ale já nejsem dítě, tak bych si mohla dělat, co chci,“ dodala a upřesnila, že nejde jen o teenagerskou vzpouru. Odmítá princip „mužského poručnictví“, který je obecný: „Nezáleží na tom, zda je ženě šedesát nebo deset.“

Chtěla prý vyprávět lidem svůj příběh a co se děje saúdským ženám.

„Hodně dívek přemýšlí stejně, hodně mých kamarádek jsou dívky, které utekly, jsou z nich uprchlice,” řekla.

Přesto nedoporučuje dalším opakovat to, co udělala: „Nechci, aby utíkaly a ohrožovaly tak své životy. Já jsem neměla co ztratit.“ Podle svých slov se vzepřela před dvěma lety a odvrátila se i od islámu. Rodina se snažila z ní vzdor vymlátit. „Ostříhali mi vlasy a na šest měsíců mě zavřeli doma.“

Saúdka Rahaf Mohammed Kunúnová (uprostřed) při příletu na letiště v kanadském Torontu. Přivítat ji přišly ministryně zahraničních věcí Chrystia Freelandová (vpravo) a Saba Abbasová z agentury pro uprchlíky.

FOTO: Carlos Osorio, Reuters

Čekala proto, až jí bude osmnáct. Využila příležitosti odjet s rodinou na dovolenou do Kuvajtu, takže měla pas. Poslední den dovolené počkala, až všichni usnou, koupila si letenku do Bangkoku a odletěla brzy ráno - dříve, než všichni vstali.

Chtěla pokračovat do Austrálie, ale po přistání přišla o dokumenty, protože v letadle uvěřila muži, který říkal, že pracuje pro thajské úřady, a tvrdil, že ji bude zastupovat.

Thajci ji původně chtěli vrátit do Kuvajtu, ale dívka se zabarikádovala v hotelu v tranzitní zóně a vymohla si, aby za ní přišel zástupce vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Uváděla, že by ji po návratu mohla hrozit smrt, protože se zřekla islámu. [celá zpráva]

Budu se učit věci, které jsem se neučila, budu objevovat život

OSN nakonec její žádost o azyl posoudila kladně a Rahaf nakonec skončila v Kanadě, protože kanadský premiér Justin Trudeau jí nabídl azyl hned, zatímco Austrálie chtěla její žádost standardně posoudit. [celá zpráva]

„Byla tu jednoprocentní šance, že by se to mohlo povést,“ přiznala. „Kanada respektuje lidská práva, takže se cítím v Kanadě v bezpečí, ale ne na sto procent, protože mě teď každý zná.

„Budu zkoušet věci, které jsem nezkoušela,“ řekla stanici CBC. ”Budu se učit věci, které jsem se neučila, budu objevovat život, budu mít práci a povedu normální život.“

Rahaf dodala, že už nepoužívá jméno Kunúnová, protože se jí rodina zřekla, když v Thajsku odmítla mluvit s otcem a bratrem, kteří za ní přiletěli.[celá zpráva]

Rodina pak uvedla na Twitteru: „Neposlušná dcera nás zneužila ostudným a nepatřičným chováním a zostudila naše islámské zvyky a hodnoty.“

Rahaf se nemůže spojit ani s mladší sestrou přes sociální sítě: „Zablokovali mě.”