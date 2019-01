Trump ma Twitteru také mluvil o vytvoření bezpečnostní zóny o rozloze 32 kilometrů, podrobnosti k tomuto záměru ale nesdělil.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....

„Zahájili jsme dávno potřebné stahování ze Sýrie, přičemž tvrdě zasahujeme malé zbytky územního chalífátu ISIS (Islámského státu), a to z mnoha směrů. Zničíme Turecko hospodářsky, pokud udeří na Kurdy. Vytvoříme 20mílovou (přes 32 kilometrů) bezpečnostní zónu,“ napsal Trump na Twitter, aniž by uvedl podrobnosti. „Zároveň nechci, aby Kurdové provokovali Turecko,“ dodal.

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!