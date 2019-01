Kanada chce přijmout milion přistěhovalců

Kanada hodlá do roku 2021 přijmout milion přistěhovalců. Ve výroční zprávě to parlamentu oznámil kanadský ministr pro imigraci Ahmed Hussen. Pokud chce Kanada, kde žije necelých 37 milionů obyvatel, svému závazku dostát, znamená to, že do země každý rok počínaje letoškem přijde 333 tisíc imigrantů.