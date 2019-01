doh, Právo

„V Evropě bych populární být neměl. Kdyby tomu tak bylo, pak bych nedělal svou práci,“ prohlásil šéf Bílého domu podle listu The New York Times při prvním letošním zasedání svého kabinetu.

„Bez obalu řečeno, nebyl jsem zvolen Evropany, ale Američany, americkými daňovými poplatníky,“ komentoval Trump to, že jej jeho popularita v Evropě nijak nezajímá.

Dodal však zároveň, že má stále s evropskými lídry dobré vztahy, a ujistil, že je považuje za své přátele.

Mohl bych odpočívat, poukázal prezident

Zopakoval přitom přesvědčení, že evropské země se ke Spojeným státům chovají „neférově“ jak v obchodu, tak v oblasti výdajů na obranu. „Německo dává jedno procento (svého HDP na obranu – pozn. red.), ale mělo by platit čtyři,“ postěžoval si Trump. Dodal, že jej Američané zvolili právě proto, aby tento stav změnil.

„Prokazujeme těmto zemím skvělou službu a oni by nás měli přinejmenším respektovat. Oni to ale nedělali a to byl problém,“ řekl v narážce na americké financování NATO.

Trump je přitom přesvědčen, že by pro něj nebyl žádný problém nízkou popularitu zvrátit. „Mohl bych být tou nejpopulárnější osobou v Evropě, mohl bych kandidovat do jakéhokoliv úřadu, ale já nechci,“ vzkázal.

Vyjádřil také přesvědčení, že někteří jeho předchůdci v Oválné pracovně si práci usnadňovali. „Bylo by mnohem snazší, kdybych jen odpočíval a prezidentství si prostě užíval, tak jak to udělalo mnoho lidí přede mnou,“ nechal se slyšet, aniž by zmínil konkrétní jména.

Báječný dopis od Kima



Šéf Bílého domu také prozradil, že už dostal od severokorejského vůdce dopis a velmi brzy očekává druhé společné setkání. „Obdržel jsem báječný dopis od Kim Čong-una, skutečně jsme navázali velice dobré vztahy,“ řekl Trump. Při obhajobě opatrného sbližování s Pchjongjangem také řekl, že nikdy netrval na rychlém zničení severokorejského jaderného arzenálu. Vyšel tak vstříc Kimovi, který v novoročním projevu rovněž řekl, že nechce denuklearizaci uspěchat.

Severokorejský vůdce zároveň řekl, že jeho země se stále chce zbavit jaderného arzenálu, ale zároveň varoval, že jednostranné americké požadavky mohou Pchjongjang přimět, aby se vydal jinou cestou.

Trump a Kim se poprvé setkali loni v červnu v Singapuru, kde se společně zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu.

Dokument ale neobsahuje žádné konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby příliš nepokročily.

Nejlépe si vede u Britů

Na malý počet příznivců Trumpa v několika evropských zemích upozornil loni na podzim průzkum agentury Pew Research Center. Ve Španělsku mělo v nynějšího amerického prezidenta důvěru jen sedm procent dotázaných, v případě Francie a Německa to je pak devět, respektive deset procent.

Relativně nejvyšší množství podporovatelů měl v Británii. Tam Trumpovi vyjádřilo důvěru 28 procent dotázaných.