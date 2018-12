„Badatel dostal za úkol nalézt dvě americké jaderné ponorky ztracené v severním Atlantiku v šedesátých letech a hledání Titaniku to vše pomohlo skrýt,“ napsal britský deník Daily Mail.

Ballard se původně chystal jen na Titanic, který se 14. dubna 1912 ve 23.40 v severním Atlantiku srazil s ledovcem, přičemž zahynulo kolem 1500 cestujících a členů posádky. Od roku 1982 misi systematicky plánoval a coby zpravodajský důstojník amerického námořnictva stavěl za tímto účelem Argo, průzkumnou miniponorku na dálkové ovládání. Jenomže projekt se ukázal finančně příliš náročný a Ballardovi brzy vyschly zdroje.

