Nová zbraň vyvíjená v rámci programu NGSW (Následující generace zbraně pro mužstvo), která má nahradit půl století používanou útočnou pušku M16 a z ní odvozenou karabinu M4, má kvůli větší účinnosti střílet kulky větší ráže, než je stávajících 5,56 mm, přitom by však měla být lehčí.

„Je to zbraň, která může prorazit jakoukoli protistřepinovou vestu i jakoukoli budoucí osobní balistickou ochranu, o které víme (že se vyvíjí),“ řekl náčelník štábu pozemní armády Mark Milley serveru Military Times. Podle něj výrazně překonává dostřel současných zbraní a je mimořádně přesná. Využívá nový způsob zaměřování. „Je to velmi sofistikovaná zbraň a je velmi odolná. Vydrží v jakémkoli počasí i terénu i jakékoli zacházení ze strany vojáka,“ dodal.

Kanadský voják s municí od firmy General Dynamics

FOTO: General Dynamics

„Bude to daleko lepší zbraň než všechny ostatní stávající na zemi,“ pravil ještě.

Ozbrojené síly v říjnu oznámily, že armáda a námořní pěchota budou zkoušet návrhy lehkých kulometů, karabin a útočných pušek o ráži 6,8 mm. Jejich vývoj byl už zadán.

„Snažíme se dosáhnout dostřelu 600 metrů s vražedným účinkem, i když bude mít terč protistřepinovou vestu,” uvedl sdělil armádní zdroj serveru Task & Purpose. Energie výstřelu u nových zbraní má být dvakrát až pětkrát vyšší než u stávajících zbraní ráže 5,56 mm.

Má se toho dosáhnout zvýšením tlaku v komoře. „Tlak v komoře u běžné útočné pušky je 310 kPa, ale nově by měl dosahovat 414 až 552 kPa, což je stejně jako v komoře děla tanku Abrams,“ dodal zdroj.

Osloveny byly firmy Textron, FN America, který vyrábí pro americkou armádu lehký kulomet M249, což je verze FN MINIMI, Sig Sauer, General Dynamics, vyrábějící těžké kulomety M2, a PCP Tactical, vyrábějící munici s polymerovými nábojnicemi. Každá firma dodá jeden prototyp, FN America dva. S každým bude dodáno 2000 kusů munice, zaměřovací systém, dvojnožka, tlumič a náhradní díly.

Firma PCP sází na své zkušenosti s municí s polymerovou nábojnicí.

FOTO: PCP

Požadavky jsou tvrdé, nová zbraň má sama vážit nanejvýš pět kilogramů a její délka nesmí přesahovat 90 cm. Zaměřovací systém nesmí vážit více než 1,4 kg. Munice musí být lehčí o dvacet procent než běžná mosazná. Rychlost palby musí být 60 ran za minutu a a hlaveň musí vydržet tři plné dávky během patnácti minut.

Nová ráže 6,8 mm přitom není zavedená, jenže nedávné analýzy ukázaly, že právě ráže mezi 6,5 a 6,8 mm by mohla být optimální co do poměru účinnosti, přesnosti a hmotnosti. Ráže 6,8 nabídla nejlepší kombinace přesnosti a účinnosti v rozsahu od nuly do pěti se metrů ve srovnání s rážemi 6 mm, 6,5 mm, 7 mm a 7,62 mm, které prováděl výzkumný odbor armády, jednotka ostrostřelců a velitelství speciálních sil.

Americká armáda zkoušela ráži 6,8 mm už ve dvacátých letech, ale nakonec od ní ustoupila kvůli přebytku munice ráže 7,5 mm po první světové válce. Po druhé světové válce zavedla ráži 7,62, na konci padesátých let se však rozhodla pro menší ráži 5,56 mm, kterou používali lovci, protože střely byly přesnější, náboje byly lehčí a vojáci ji mohli unést více. Ráže 5,56 se stala standardem NATO.

Ukázalo se, že v konfliktech se vyplatí spíše nepřátelského vojáka vážně zranit než jej zabít, protože odtažení zraněného zaměstná více vojáků nepřítele. V boji s islámskými radikály to však neplatilo a ukázalo se, že výhodnější by byla účinnější zbraň. Navíc i případní hlavní protivníci USA, ruská a čínská armáda, využívají u svých pěších útvarů ráži 7,62, která překonává americké zbraně o ráži 5,56.

Na vývoj má každá firma rok. Zkoušky prototypů se budou konat od června příštího roku.

Už od roku 2020 by měly být zařazovány do výzbroje nové lehké kulomety v rámci podprogramu NGSAR, které mají nahradit kulomety M249 MINIMI. Tam se dává šanci firmě Textron, která se specializuje na teleskopickou beznábojnicovou munici, jež je lehčí.