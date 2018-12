„Přijímám plnou odpovědnost za každý tento čin a přiznávám vinu,“ uvedl Cohen před federálním soudem na Manhattanu. „Slepá loajalita k Trumpovi mě dovedla do temnot, místo ke světlu,“ dodal.

Soudce William Pauley před vynesením verdiktu řekl, že se Cohen přiznal ke skutečnému švédském stolu podvodného jednání a každý z těchto zločinu si sám zaslouží velký trest.

U.S. President Donald Trump's former lawyer Michael Cohen has been sentenced to three years in prison for making payments to two women during the 2016 presidential election campaign