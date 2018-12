Po přistání dvou nejrychlejším těžkých bombardérů na světě uvedl americký ministr zahraničí Mike Pompeo na Twitteru kritickou reakci: „Ruský a venezuelský lid by měl vidět, jak to je - dvě zkorumpované vlády mrhají veřejnými prostředky a pošlapávají svobodu, zatímco jejich lid strádá.“

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT