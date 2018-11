Novinky, DPA

Trump v prohlášení uvedl, že vražda kritika režimu v Saúdské Arábii je „nepřijatelným a ohavným zločinem“. Prezident zdůraznil, že král Salmán a korunní princ Muhammed bin Salmán vehementně odmítli jakoukoli účast či spojitost s vraždou. „Naše tajné služby informace ke kauze vraždy stále vyhodnocují,“ řekl Trump. Je možné, že korunní princ o této tragické události věděl. „Možná ano, možná ne!“ zdůraznil Trump.

Vzhledem k tomu, že nejsou známa všechna fakta tohoto případu, je důležité udržovat strategické vztahy s královstvím "ve velmi důležitém boji proti Íránu".

„Spojené státy hodlají zůstat pevným partnerem Saúdské Arábie, aby hájily zájmy své, Izraele a dalších partnerů v regionu," uvedl Trump s odkazem na společný boj proti terorismu.

Džamál Chášukdží

FOTO: Virginia Mayo, ČTK/AP

Trump také upozorňuje na to, že Saúdská Arábie je důležitým obchodním partnerem Spojených států. „Po mé loňské těžce vyjednané cestě do Saúdské Arábie království souhlasilo s tím, že v USA investuje 450 miliard dolarů. To je rekordní částka,“ uvedl. Zrušení těchto smluv je podle prezidenta v zájmu Ruska a Číny, nikoliv v zájmu Spojených států.

Prezident nicméně chápe, že někteří členové Kongresu USA chtějí ve věci Saúdské Arábie z politických či jiných důvodů postupovat jinak. „A mohou tak učinit. Zvážím návrhy, které mi budou předloženy, ale jen v případě, že budou ve shodě s absolutní ochranou a bezpečím Ameriky,“ dodal. V závěru prohlášení Trump připomněl, že jeho administrativa se řídí jednoduchou politikou označovanou jako Amerika na prvním místě (America First), proto klade důraz především na zájmy USA.