„Musíte se starat o zem. Víte, zem v lese je velmi důležitá,“ řekl Trump a poradil obyvatelům Kalifornie, jak postupovat, aby se vyhnuli dalším požárům: ”Podívejte se na další země, ke to dělají odlišně, takže je to úplně jiný příběh. Byl jsem s finským prezident, on je označuje za lesní národ a oni stráví hodně času hrabáním a čistěním lesa a nemají žádný problém,“ dodal. Okamžitě se stal terčem vtipů na internetu, kde lidé dávali vedle sebe vyschlou Kalifornii a zasněžené Finsko.

We don't rake our forests here in #Finland. https://t.co/DTBhWkNZIa — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) 17. listopadu 2018

Finové v rekci zdůraznili, že v lesích nehrabou listí a jsou mimořádně husté.

Podle listu Mercury News zřejmě Trump mluvil o projektu vyčistění lesů, který asi špatně pochopil. Guvernér letos podepsal zákon uvolňující miliardu dolarů na prořezání přerostlých lesů v příštích pěti letech. Americký prezident nijak nezmínil, že Kalifornii sužuje sucho a horké silné větry, o nichž mluvil guvernér, klimatické změny ani riziko od spadlých drátů elektrického vedení. Nezmínil ani to, že požár Camp, který má již 76 obětí a zničil město Paradise, vypukl na federální půdě v rezervaci Plumas, ani to, že na jihu Kalifornie nehoří lesy a houštiny chaparral.

Objevily se i zlomyslné koláže, jak Finsko pomůže.

Finský prezident potvrdil, že Trumpovi vysvětlil, jak jeho země účinně monitoruje svůj rozsáhlý lesní fond, ale že si nemůže vybavit žádnou zmínku o hrabání.

„Finsko je zemí pokrytou lesy, ale máme také dobrý systém a síť sledování” v případě přírodních požárů, vysvětlil Niinistö Trumpovi podle vlastního tvrzení, které v neděli citoval finský list Ilta-Sanomat.

Even Finnish president @niinisto weighs in, says raking was not brought up during discussions with @realDonaldTrump.#surprise!https://t.co/rnllbI0yV4 — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) 18. listopadu 2018

Finský prezident o hrabání nemluvil.

Prezident už jednou obyvatele Kalifornie pobouřil, když jí pohrozil, že přestane státu poskytovat peníze, neboť tam navzdory velkým výdajům často hoří les, což je podle něj způsobeno špatnou činností lesní správy. Ta se okamžitě spolu s hasiči ohradila. [celá zpráva]