Novinky

Na nejhorší je připravena i Sadia Quintová, jejíž strýc David William Marbury žil v ohněm zničeném městě Paradise. Příbuzní už poskytli DNA pro případnou identifikaci.

„Nikdy bych si nepomyslela, že bych hledala příbuzného. Je to nepříjemné. Ale jsme trpěliví, protože víme, že nejsme jediná rodina, která si tím právě teď prochází,” řekla Quintová. „Už víme, že jeho dům vyhořel a jeho auto bylo v garáži, takže už jen čekáme, až tam zamíří z kanceláře šerifa a dají nám vědět, jestli tam je nebo není jeho tělo.”

Záchranář se psem nahlížejí do vraku auta ve vyhořelém Paradisu

FOTO: John Locher, ČTK/AP

„Jsme připraveni na oboje,” dodala s fatalismem: „Měl dýchací potíže a měl problémy se zády. Bylo mu 66. Je těžké myslet na to, že už tu nebude, ale jako rodina jsme přijali, že dostaneme buď dobré, nebo špatné zprávy.”

K rostoucímu počtu nezvěstných řekl CNN šerif nejvíce postiženého okresu Butte Kory Honea: „Jsou to hrubá data, která shromažďujeme z telefonátů, z e-mailů a hlášení na tísňovou linku 911. Nejsou to dokonalá data, ale myslíme si, že je lépe mít nějaké informace, abychom začali hledat.“

Lidé, které požár Camp připravil o domov, stanují v Chiku.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

Dodal, že hodně lidí ztratilo svá bydliště a mnozí z nich ani nevědí, že jsou hledáni.

V sobotu byly pozůstatky čtyř osob nalezeny ve městě Chico, které téměř celé lehlo popelem. Pátou oběť našli záchranáři v přilehlé obci Conco. Požár Camp zničil 9800 domů a sežehl plochu 603 čtverečních kilometrů. Pod kontrolou je z 55 procent.

Při pátrání po obětech pomáhají i psi.

FOTO: John Locher, ČTK/AP

„Je to zdrcující, nemám slov, jimiž bych to popsal,“ řekl šerif Kory Honea. „Je to bezprecedentní. Nikdo se nepotýkal s takovým rozsahem a, s takovou destrukcí a bohužel i s takovým počtem mrtvých,“ dodal.

Další tři mrtvé si vyžádal požár Wolsey, který zasáhl Malibu. Dosud se uváděli jen dva mrtví.