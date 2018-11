Novinky

Ještě předtím, než byly známé výsledky, ale už začínalo být zřejmé, že republikáni ztratí sněmovnu, uvedl americký prezident na Twitteru: „Neuvěřitelný úspěch dnes v noci.“ Pak vysvětlil, jak to myslel, a zveřejnil na svém profilu v plném znění, jak ho pochválil komentátor, ekonom a spisovatel Ben Stein.

„Za posledních 105 let se stalo jen pětkrát, že stávající prezident vyhrál křesla v Senátu v mezidobí mezi prezidentskými volbami,” stojí na Trumpově twitterovém účtu. „Pan Trump má kolem sebe kouzlo. Kouzlo vychází tomu chlapovi z uší. Je úžasný, jak získává hlasy a vede kampaň.“

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. listopadu 2018

Až v dalším tweetu se ukázalo, že nejde o jeho vlastní slova, nýbrž že cituje devótní paján Bena Steina: „Republikáni mají neuvěřitelné štěstí, že ho mají, a já právě žasnu, jak dobře to udělali. Všechno je to v Trumpově kouzlu. Trump je magický muž. Neuvěřitelné. Má proti sobě všechna média, napadali ho a on dosáhl těchto neuvěřitelných vítězství.“

....unbelievably lucky to have him and I’m just awed at how well they’ve done. It’s all the Trump magic - Trump is the magic man. Incredible, he’s got the entire media against him, attacking him every day, and he pulls out these enormous wins.” Ben Stein, “The Capitalist Code” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. listopadu 2018

Bohužel už neuvedl, proč jeho kouzlo nefungovalo i ve volbách do sněmovny, v nichž uspěli demokraté.