Novinky, ČTK

Republikáni Senát ovládli když Joe Donnelly z Indiany a Heidi Heitkampová ze Severní Dakoty neobhájili své křesla v těchto konzervativních státech, uvedl list The New York Times. V Indianě republikán Mike Brown porazil senátora Joea Donellyho V Texasu porazil Ted Cruz demokrata Beta O´Rourkeho.

Fronty před hlasovací místností na Floridě

FOTO: Joe Skipper, Reuters

Podle listu The New York Times byli republikáni úspěšní také ve Wyomingu, Mississippi a především v Indianě.

Republikánům se také podařilo udržet mandát v Tennessee. Ten ale neobhajoval dosavadní senátor Bob Corker, ale dosavadní republikánská kongresmanka Marsha Blackburnová, která se střetla s demokratickým rivalem a bývalým guvernérem Philem Bredesenem.

Demokraté prozatím získali senátorská křesla v Ohiu, Pensylvánii, New Yorku či New Jersey, kde křeslo obhájil Bob Menendez. Vítězem ve Vermontu se stal nezávislý Bernie Sanders, který ale v Senátu hlasuje s demokraty. V Maine k vítězství míří také nezávislý senátor Angus King. Demokraté rovněž udrželi senátorská křesla ve státech Washington, Nové Mexiko či Havaj. Také v New Yorku obhájila mandát Kirsten Gillibrandová.

Demokratický senátor Bob Menendez hovoří k voličům po úspěchu ve velbách

FOTO: Craig Ruttle, ČTK/AP

Dramatický je souboj na Floridě, kde si těsný náskok udržuje republikán Rick Scott, který by tak v případě vítězství připravil o mandát dosavadního demokratického senátora Billa Nelsona.

Situace v Senátu nahrávala republikánům, protože obhajovali jen devět křesel, zatímco demokraté 26.