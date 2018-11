Novinky, ČTK

Ke Spojeným státům již míří jiné dvě karavany migrantů, kteří za lepší budoucností do severní Ameriky vyrazili před dvěma týdny. Trump v této souvislosti ve středu oznámil, že je připraven vyslat na hranice až 15 tisíc vojáků. [celá zpráva]

Vojáky na texaskou základnu San Antonio dopravily transportní letouny C-130 Hercules. Přepravena byla i těžká technika, zejména ženijní, která umožňuje rychle stavět zátarasy. Na místě jsou i vozidla humvee sloužící pro hlídky na hranicích.

Vojáci po příletu prodělali školení, kde byli seznámeni s 18 scénáři zásahu.

Humanitární katastrofa

Americký prezident zároveň oznámil, že hodlá prostřednictvím dekretu zrušit dosavadní praxi, podle níž je dítě migrantů narozené na půdě USA automaticky americkým občanem. [celá zpráva]

Mexický ministr vnitra Alfonso Navarrete v pátek označil vzniklou situaci za humanitární krizi. Ve skupinách, které jdou pěšky už asi tisíc kilometrů, jsou i nemocné děti a těhotné ženy.

Karavany migrantů z Hondurasu, Salvadoru či Guatemaly se organizují už několik let. Nynější situace je ale podle mexického ministra vnitra nebývalá. „Není to už jen karavana, je to migrační exodus. Mexiko zažilo málo migračních krizí, jako je tato," řekl v pátek ministr Navarrete.

Dodal, že mexická vláda jedná o vývoji s vládami Hondurasu, Salvadoru, Guatemaly i s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Karavana migrantů, která vyrazila 13. října z Hondurasu od jeho hranic s Guatemalou, se v noci na pátek rozrostla o první novorozeně. V nemocnici ve městě Juchitán v mexickém státě Oaxaca se guatemalské ženě z karavany narodila dcera. Většina běženců v této skupině jsou ale Hondurasané, kteří utíkají před chudobou a vysokou kriminalitou ve své zemi.

Neposlali pro ně autobusy, o které si řekli



Skupina, v níž je podle médií asi sedm tisíc lidí, se v pátek rozhodla změnit trasu mimo jiné z bezpečnostních důvodů a také proto, že jim mexické úřady neposlaly autobusy, o něž unavení běženci žádali. Místo trasy dále přes centrum státu Oaxaca se skupina rozhodla jít přes stát Veracruz i proto, že na dříve zvolené trase nejsou zdravotnická zařízení, která by mohla poskytnout pomoc zejména dětem.

Druhá karavana, čítající asi 2000 lidí, je nyní jižněji v mexickém státě Chiapas. Další dvě skupiny po tisíci migrantech ve středu vyrazily ze Salvadoru.