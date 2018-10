Novinky

„Nikdy jsem nebyl tak hrdý na to, že jsem Kanaďan. Kanada je zase jednou pokrokovým globálním lídrem. Máme tu práva gayů, feminismus, potraty a dnes si můžeme už i zakouřit trávu, aniž bychom se báli zatčení policií,“ řekl deníku The New York Times devětadvacetiletý Marco Beaulieu, zatímco čekal ve frontě před vládou provozovanou prodejnou konopí.

Oslavy v ulicích Montrealu

FOTO: Graham Hughes, ČTK/AP

Lidé legalizaci nejenže hned využili, ale spontánně ji slavili v ulicích. Atmosféra v zemi javorového listu tak teď připomíná americké oslavy konce prohibice, napsal New York Times.

Fronta před jednou z provozoven

FOTO: Paul Daly, ČTK/AP

Nepromysleli následky



Někteří odborníci na veřejné zdraví a drogovou problematiku ale nadšení nesdílí. „Jedná se o největší změnu politiky vůči občanům za posledních padesát let. Je to chobotnice s mnoha chapadly. Nemyslím si, že federální vláda promyslela všechny dopady legalizace marihuany,“ nechal se například slyšet ministr pro bezpečnost veřejnosti Britské Kolumbie Mike Farnworth.

Za kouření marihuany na ulici už v Kanadě nehrozí zatčení.

FOTO: Chris Young, ČTK/AP

Ve stejném duchu se v editorialu vyjádřil i odborný magazín Medical Association Journal. Napsal, že se jedná o „nekontrolovaný experiment, z něhož budou těžit producenti konopí a výběrčí daní na úkor zdraví Kanaďanů“.

Jedna z mnoha front na jointy

FOTO: Graham Hughes, ČTK/AP

Kanada si od liberálního přístupu k této měkké droze slibuje kontrolu nad prodejem, větší bezpečnost uživatelů i odstavení překupníků od zisku. Premiér Justin Trudeau při obhajobě nového rozhodnutí prohlásil, že černý trh díky legalizaci přijde ročně o šest miliard kanadských dolarů (103 miliard korun).

Podle novely zákona je v Kanadě legální držení 30 gramů konopí. Ve většině provincií je zároveň povoleno pěstovat v domácnosti nebo na zahradě čtyři rostliny konopí.