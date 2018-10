„Americké ozbrojené složky i zahraniční partneři dočasně pozastavili lety F-35, protože se provádí inspekce palivových trubek v motoru u všech letadel F-35,“ uvedla kancelář Pentagonu.

Letadla byla uzemněna kvůli tomu, že v některých by mohly v motorech být namontovány vadné palivové trubky. Kontroly by měly být ukončeny do 48 hodin. Pokud najdou trubky bez závad, mohou se stroje vrátit do služby. Budou-li v letadle podezřelé, musejí se vyměnit.

JUST IN: The Pentagon has grounded ALL of its F-35 Joint Strike Fighters due to faulty engine fuel tubes. All planes be inspected over next 24 to 48 hours. If tubes are in "good" condition, the jets will be retuned to flight. This is all connected to a F-35 crash last month