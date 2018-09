„Je dobré pro Michaela Cohena, že poskytl klíčové informace Muellerovu vyšetřování bez smlouvy o spolupráci. Nikdo by neměl zpochybňovat jeho poctivost, pravdomluvnost a oddanost rodině a zemi,“ obejvilo se ve čtvrtek na Cohenově twitterovém účtu.

Tento vzkaz byl sice záhy smazán, znovu ho ale zveřejnil Cohenův právník Lanny Davies, který uvedl, že je jeho autorem. Dodal, že požádal Cohena, aby ho také zveřejnil, protože jeho účet má vyšší sledovanost.

Good for @michaelcohen212 in providing critical information to the #muellerinvestigation without a cooperation agreement. No one should question his honesty, veracity or loyalty to his #family and #country over @potus @realdonaldtrump