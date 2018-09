Novinky, Reuters

„Polsko je ochotné učinit velice významný příspěvek Spojeným státům, aby do Polska přišly a byly zde přítomny. Rozhodně je to něco, o čem budeme diskutovat," řekl Trump a dodal: „Vím, že Polsku se tato představa velmi líbí, a ano, my o ní uvažujeme,“ dodal.

O trvalou přítomnost amerických sil v Polsku, která by byla protiváhou rostoucí vojenské moci Ruska, usilují polští politici dlouho. Letos v květnu server Onet.pl s odvoláním na dokumenty z polského ministerstva obrany napsal, že Varšava jako příspěvek k trvalému rozmístění amerických vojáků z tankové divize na svém území nabídla Washingtonu až dvě miliardy dolarů (zhruba 44 miliard korun).

V Polsku a Pobaltí již působí vojáci z USA a dalších zemí NATO. Tyto jednotky vyslané k posílení východního křídla NATO však nejsou rozmístěny nastálo, nýbrž se střídají na základě rotace.

Polsko také dlouhodobě usiluje o bezvízový styk se Spojenými státy, který má většina zemí Evropské unie včetně Česka či Slovenska. USA se zařazením Polska do svého bezvízového programu výhledově počítají, žádný časový harmonogram ale neexistuje.