Hurikán Florence, který v pátek vtrhl na východní pobřeží Spojených států, se v sobotu prakticky zastavil ve svém postupu a smáčel pevninu hustými lijáky. V sobotu odpoledne bouře postupovala tempem pouhých čtyř kilometrů za hodinu, tedy pomalejší rychlostí, než jakou člověk dosahuje při chůzi.

Řeky v Severní a Jižní Karolíně na mnoha místech vystoupaly na rekordní úroveň a tisíce lidí dostaly příkaz k evakuaci. Existují obavy, že v příštích několika dnech by Severní Karolína mohla být svědkem nejhorších záplav ve své historii.

Příslušníci amerického námořnictva, pobřežní stráže i dobrovolníci za pomoci člunů, vrtulníků a nákladních aut v sobotu zachraňovali stovky lidí, kteří se včas neevakuovali a zůstali v důsledku povodní odříznuti od okolního světa.

V severokarolínském městě New Bern s 30 000 obyvateli se vylily z břehů dvě místní řeky a celé historické centrum města se ocitlo pod vodou. Ze zatopených oblastí bylo pomocí člunů přepraveno přes 450 lidí. Další obyvatelé na záchranu ještě čekají v podkroví či na střechách domů.

Muž ve městečku Bolivia v Severní Karolíně pozoruje stoupající hladinu.

FOTO: Jonathan Drake, Reuters

Prezident Trump vyhlásil v osmi okresech Severní Karolíny stav přírodní katastrofy, což umožňuje uvolnění finančních prostředků z federálních fondů.

Zatopená ulice v Oak Island v Severní Karolíně

FOTO: Jonathan Drake, Reuters

Na twitteru Trump v sobotu večer vyjádřil soustrast rodinám a přátelům obětí. Bílý dům již dříve uvedl, že prezident by se mohl do postiženého regionu vydat příští týden.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them!