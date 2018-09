Novinky, ČTK

Okraje hurikánu Florence zasáhly pobřeží Severní Karolíny a přinesly s sebou silný vítr a vydatné deště. Bez elektřiny je přes 150 000 domácností. Střed hurikánu by měl pevninu zasáhnout v pátek ráno místního času (kolem poledne SELČ).

Přestože Florence zeslábla na kategorii jedna, meteorologové ze služby weather.us propočítali, že v Severní Karolíně naprší podle tolik vody, že by to stačilo na zaplnění více než 15 miliónů plaveckých bazénu olympijských rozměrů, tedy 50 krát 25 metrů.

Zaplavené ulice města New Bern v Severní Karolíně.

FOTO: Gray Whitley, ČTK/AP

Záplavy hrozí nejen na pobřeží, ale i ve vnitrozemí. Očekává se, že domy v pobřežních oblastech by mohly být zaplaveny až do výše prvního patra. Severní Karolínu by mohly pustošit také tornáda.

Hurikán Florence přinesl silný vítr, který bičuje pobřeží na Atlantic Beach v Severní Karolíně.

FOTO: Travis Long, ČTK/AP

Bouře, která je rozlohou větší než celá Severní Karolína, by mohla být v oblasti nejsilnější za posledních 25 let. Severní Karolína má rozlohu 139 390 kilometrů čtverečních, což je téměř dvakrát tolik co Česko. Co do množství srážek by mohla kromě toho překonat i rekordní hurikán Harvey z roku 2017, který v Texasu proměnil silnice v řeky. Zahynulo tehdy téměř 90 lidí.

Ve státech Severní a Jižní Karoliny a také Virginie byly evakuovány téměř dva milióny obyvatel.

Hurikán by mohl podle analytické společnosti CoreLogic způsobit škodu 50 až 60 miliard dolarů 1,1 až 1,32 biliónu Kč) a poškodit 759 tisíc domácností a firem. Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že v oblastech, kde platí výstraha před hurikánem, žije 5,25 miliónu lidí, a v místech, kde byla vyhlášena výstraha před tropickou bouří, přebývá 4,9 miliónu lidí.

Zaplavený park ve městě New Bern v Severní Karolíně.

FOTO: Gray Whitley, ČTK/AP

Florence se přežene přes region se šesti jadernými elektrárnami, skládkami průmyslového odpadu, uhelnými doly a farmami, které skladují odpadní látky ve velkých lagunách. Podle druhé největší americké elektrárenské společnosti Duke Energy může hurikán připravit o dodávky elektřiny až tři čtvrtiny ze čtyř miliónů zákazníků společnosti v Severní a Jižní Karolíně a výpadek elektřiny může trvat i týdny.