„Policie může potvrdit první dvě oběti hurikánu Florence ve Wilmingtonu. Matku a dítě zabil strom, který spadl na jejich dům. Otec byl se zraněními převezen do nemocnice,” cituje CNN z prohlášení místní policie.

Guvernér státu na východním pobřeží USA Roy Cooper tvrdí, že některé obce by mohl hurikán zcela zničit. "Obáváme se, že by některé obce mohly být zcela smeteny z povrchu zemského," dodal. Déšť této intenzity podle guvernéra postihne Severní Karolínu "jednou za tisíc let", řekl podle stanice CNN.

Bez proudu je v Severní i Jižní Karolíně asi 600 tisíc domácností.

Situace se bude v následujících hodinách a dnech jen zhoršovat, předpovídají meteorologové. Florence podle národního hurikánového centra extrémně zpomalila. Momentálně dosahuje rychlosti necelých deset kilometrů v hodině. Dobrá zpráva to pro dotčené oblasti rozhodně není, upozorňují meteorologové. Znamená to, že oblast bude vichr a intenzivní deště pustošit o to déle.

V Severní Karolíně naprší podle meteorologů tolik vody, že by to stačilo na zaplnění více než 15 miliónů plaveckých bazénu olympijských rozměrů, tedy 50 krát 25 metrů.

Zaplavené ulice města New Bern v Severní Karolíně.

Záplavy hrozí nejen na pobřeží, ale i ve vnitrozemí. Očekává se, že domy v pobřežních oblastech by mohly být zaplaveny až do výše prvního patra. Severní Karolínu by mohla pustošit také tornáda.

Hurikán Florence přinesl silný vítr, který bičuje pobřeží na Atlantic Beach v Severní Karolíně.

Bouře, která je rozlohou větší než celá Severní Karolína, by mohla být v oblasti nejsilnější za posledních 25 let. Severní Karolína má rozlohu 139 390 kilometrů čtverečních, což je téměř dvakrát tolik co Česko. Co do množství srážek by mohla kromě toho překonat i rekordní hurikán Harvey z roku 2017, který v Texasu proměnil silnice v řeky. Zahynulo tehdy téměř 90 lidí.

Ve státech Severní a Jižní Karoliny a také Virginie byly evakuovány téměř dva milióny obyvatel.

Hurikán by mohl podle analytické společnosti CoreLogic způsobit škodu 50 až 60 miliard dolarů 1,1 až 1,32 biliónu Kč) a poškodit 759 tisíc domácností a firem. Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že v oblastech, kde platí výstraha před hurikánem, žije 5,25 miliónu lidí, a v místech, kde byla vyhlášena výstraha před tropickou bouří, přebývá 4,9 miliónu lidí.

Zaplavený park ve městě New Bern v Severní Karolíně.

Florence se přežene přes region se šesti jadernými elektrárnami, skládkami průmyslového odpadu, uhelnými doly a farmami, které skladují odpadní látky ve velkých lagunách. Podle druhé největší americké elektrárenské společnosti Duke Energy může hurikán připravit o dodávky elektřiny až tři čtvrtiny ze čtyř miliónů zákazníků společnosti v Severní a Jižní Karolíně a výpadek elektřiny může trvat i týdny.

