Američany znepokojují ruské a čínské letouny. Zvažují kvůli nim novou verzi raptora

Americké letectvo (USAF) hledá způsob, jakým by čelilo výzvě, již představují nově vyvíjená čínská a ruská letadla páté generace, jako jsou J-20 a Suchoj Su-57. Společnost Lockheed zkouší do této role prosadit novou verzi dvoumotorového letounu F-22 Raptor, který by byl vybaven avionikou modernějšího F-35 Lightningu II, uvedl web Defence One.