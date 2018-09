Novinky

Incident se stal na náměstí Fountain. Do nemocnice byli převezeni čtyři lidé, uvedl Cincinnati Enquirers odvoláním na zdroj z místní záchranky.

Pachatel zastřelil tři lidi, policie ho později zneškodnila.

Radní Chris Seelbach uvedl na Twitteru, že je „více postřelených, a bohužel jsou i oběti.“ Uvedl že mrtvý je i střelec. „Počet obětí může stoupnout na pět,“ dodal radní.

Jednou ze zasažených byla žena, kterou se pokoušeli varovat lidé, aby nevstupovala do banky, kde se střílelo. Žena ale měla na uších sluchátka. „Vešla do dveří a on ji střelil,“ popsal situaci svědek Leonard Cain. Dodal, že bylo vypáleno patnáct ran.

Důvod, proč pachatel střílel, není zatím znám.

Další svědek, zaměstnanec banky Michael Richardson dodal, že si byl právě venku zakouřit, když uslyšel střelbu. „Ohlédl jsem se a vidět toho chlapíka. Vystřelil a pak zase vystřeli. Potom jsem začal utíkat. Běžel jsem kolem severní strany budovy a sedl si,” popsal situaci. Dodal, že viděl, jak policisté vyvlekli ženu. Mluvila, ale krvácela.