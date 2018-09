aš, Novinky, ČTK

„Jsem součástí odporu uvnitř Trumpovy administrativy,” zní titulek názorového článku zveřejněného v prestižním americkém deníku.

„Pracuji pro prezidenta, ale jako stejně smýšlející kolegové jsem přísahal, že budu hatit části jeho agendy a jeho nejhorší sklony,” napsal anonymní autor, podle něhož to lidé činí ve snaze „ochránit demokratické instituce” do doby, než Trump opustí úřad.

Zároveň zdůraznil, že nepředstavuje lidový „odpor“ na levici.

Amorální, impulzivní, hodnotí pisatel Trumpa



„Chceme, aby administrativa byla úspěšná, a myslíme si, že mnoho z její politiky už udělalo Ameriku bezpečnější a více prosperující, ale jsme přesvědčeni, že naším primárním úkolem je sloužit zemi,“ napsal úředník a naznačil, že Trump ohrožuje zdraví republiky. Současně ale zmiňuje i klady jeho vlády – efektivní deregulaci, historickou daňovou reformu a silnější armádu.

Kořeny současného problému podle autora příspěvku tkví v Trumpově „amorálnosti” a „impulzivním” způsobu vedení. Autor dále zdůrazňuje, že i když byl Trump zvolen jako republikán, málo se přiklání k dlouholetým ideám konzervativců, jako jsou svoboda názoru, volný trh a svoboda lidí: „Prezidentovo náhlé jednání je v zásadě netržní a antidemokratické.“

Zmiňuje také, že Trump upřednostňuje autokraty a diktátory, jakými jsou ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci po setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem.

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

„Největší obavy vzbuzuje ne to, co Trump udělal během svého prezidentství, ale spíše to, co jsme mu jako národ umožnili udělat. Pomalu se s ním potápíme a umožňujeme našemu diskursu, aby se zbavil uctivosti,” uvádí anonymní zdroj a v této souvislosti zmiňuje Trumpův postoj po smrti senátora Johna McCaina. Na zprávu o úmrtí respektovaného politika, který byl zároveň jeho výrazným kritikem, reagoval Trump s vlažným odstupem.

„V rámci administrativy funguje tichý odpor lidí, kteří se rozhodli postavit svou zemi na první místo,” stojí v závěru názorového článku. Ti se rozhodli pro způsob, kdy vláda jede po dvou liniích raději, než by vyvolali odvolání prezidenta, které by mohlo vést k ústavní krizi.

List hájí mimořádný krok



List NYT označil zveřejnění příspěvku bez uvedení autora, jehož totožnost sám zná, za „ojedinělý krok”. „Domníváme se, že zveřejnit tuto esej anonymně je jediným způsobem, jak přinést našim čtenářům důležitý pohled,” napsal deník.

In Opinion



In an anonymous Op-Ed, a senior Trump administration official says he and others are working ​to frustrate the president’s “misguided impulses.” https://t.co/qW1IoM3AYY pic.twitter.com/rCHnQfcRjG — The New York Times (@nytimes) 5. září 2018

List text zveřejnil krátce poté, co se objevily ukázky z knihy Roberta Woodwarda Fear – Trump in the White House (Strach – Trump v Bílém domě). V té prestižní novinář známý z kauzy Watergate uvádí, že se někteří členové administrativy pokoušejí zabránit tomu, aby Trump podepsal některé dokumenty. Podle knihy bývalý ekonomický poradce Gary Cohn jednoho dne našel na prezidentově stole návrh dokumentu, který by opatřen Trumpovým podpisem, vyvázat Spojené státy ze zásadní obchodní dohody s Jižní Koreou. Prezidentovi lidé měli strach, že zrušení smlouvy ohrozí schopnost USA okamžitě reagovat na jadernou hrozbu ze Severní Koreje, a tak Cohn dokument stopil. Woodward to však měl z druhé ruky, a proto je tato informace zpochybňována. [celá zpráva]

Pobouřený prezident



Prezident Trump zveřejnění nepodepsaného příspěvku označil za „opravdovou hanebnost” a jeho autora za „zbabělého”. „Nemají rádi Donalda Trumpa a já nemám rád je,” uvedl šéf Bílého domu na adresu NYT. „VELEZRADA?” napsal krátce poté na Twitteru.

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. září 2018

„Existuje skutečně takzvaný 'vysoce postavený vládní úředník', nebo je to jen selhávající The New York Times se svým dalším vymyšleným zdrojem? Pokud skutečně ta zbabělá anonymní osoba existuje, The Times ji/jej musí okamžitě vydat vládě za účelem národní bezpečnosti,” dodal prezident v dalším příspěvku na Twitteru.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. září 2018

Ve třetím tweetu napsal, že vysušuje bažinu „a bažina se pokouší klást odpor”. „Nebojte se, vyhrajeme!” dodal.

I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. září 2018

Prezidentova mluvčí Sarah Sandersová v prohlášení nazvala autora článku „zbabělcem” a vyzvala jej, aby na svou funkci v Trumpově administrativě rezignoval. Anonym se podle mluvčí rozhodl, že „náležitě zvoleného prezidenta Spojených států bude klamat, místo aby ho podporoval”. „Nestaví na první místo zemi, ale staví sebe a své ego nad vůli amerického lidu,” uvedla Sandersová. List The New York Times vyzvala, aby se prezidentovi omluvil.

Pátrání po autorovi



Zatím se spekuluje, kdo by mohl tajemným autorem být. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo ve čtvrtek ujistil, že on autorem anonymního článku není. „Není můj,” řekl během návštěvy v Indii. Pompeo, který byl dříve šéfem Ústřední zpravodajské služby (CIA), naopak ostře odsoudil NYT za otištění textu. Pokud by byl pravdivý, list by podle šéfa diplomacie nesáhl k otištění článku užívajícího pro všechno „roztrpčená a zavádějící slova špatného herce”.

Samotný text obsahuje jen nejasné stopy. Agentura AP naznačila, že „vládní úředník”, jak je autor uveden, by mohl odkazovat na osobu pracující mimo Bílý dům. Styl, jakým je text napsán, zase připomíná styl pracovníka nějakého politologického ústavu. Odkazy na Rusko a připomenutí Trumpovy nechuti vyhostit ruské agenty by zase mohly znamenat, že jde o někoho, kdo se zabývá národní bezpečností.