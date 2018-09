Je to idiot, hodnotí prý Trumpa i jeho vlastní lidé

Nepoučitelný tvrdohlavec s inteligencí školáka, před kterým se musejí schovávat dokumenty, jejichž podpisem by mohl ohrozit bezpečnost Spojených států. Tak hodnotí Donalda Trumpa i jeho vlastní spolupracovníci, píše ve své knize Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě) prestižní novinář Bob Woodward.