Oheň vypukl po skončení návštěvních hodin a rozšířil se po budově. Zatím nebyla hlášena žádná úmrtní či zranění. Známa není ani příčina požáru a rozsah škod. V muzeu, které bylo založeno v roce 1818, je umístěno několik významných sbírek včetně egyptských artefaktů a nejstarší lidské fosilie nalezené v Brazílii. Měla dvanáct tisíc let a byla nejstarší v obou Amerikách. Byly tam i mumie, sbírka hmyzu, meteority a paleontologické nálezy včetně kostí dinosaurů.

Z Národního muzea v Riu de Janiero šlehaly plameny.

FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

Mluvčí hasičů Roberto Robadey sdělil, že na místě zasahovalo 80 hasičů a některé kusy sbírek byly za pomoci zaměstnanců muzea zachráněny. Zásah se ale rozbíhal pomalu, protože dva požární hydranty, které jsou muzeu nejblíže, nefungovaly. Pro vodu z nedalekého jezera musely být poslány kamióny.

Lidé ve spěchu vynášejí věci z hořícího muzea v Riu.

FOTO: Ricardo Moraes, Reuters

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA