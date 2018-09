Policie v USA zastřelila herečku ze seriálu Pohotovost

Americká policie ve čtvrtek v Kalifornii zastřelila herečku Vanessu Marquezovou, která byla známá především díky své roli v seriálu Pohotovost. Policisté zahájili palbu poté, co herečka vzala do ruky zbraň. Nakonec však vyšlo najevo, že to byla pouze kuličková pistole.