Nixonová debatu o údajné sexistické termostatové politice rozproudila tím, že si její volební štáb stěžoval, že má být ve studiu při jedné z předvolebních debat příliš chladno. Vycházel z toho, že oponent Nixonové v nadcházejících primárkách a současný guvernér za demokraty Andrew Cuomo je znám tím, že preferuje chladnější prostředí, napsal New York Times.

Hereččin volební tým proto požadoval, aby byl termostat nastaven na 24,5 stupně Celsia. Větší chlad prý nespravedlivě nahrává mužům. Později štáb uvedl, že šlo jen o úvodní nástřel a byl ochoten debatovat o kompromisu.

Do debaty na Twitteru se zapojila mimo jiné profesorka kreativního psaní z Iowské univerzity Kerry Howleyová, která napsala: „Cítím, že to (teplota) ovlivňuje můj výkon způsobem, který lidi překvapuje. Když jsem nespokojena s teplotou, působím méně nadšeně, výřečně a otevřeně,“ popsala Howleyová na sociální síti své trauma z – podle ní kvůli mužům – podchlazených místností.

Cynthia Nixon asks for the debate hall to be 76 degrees, and I'm sitting here in my work Snuggie wondering if this is actually the opening salvo of the revolution. https://t.co/3BtZ4CLspB — Monica Hesse (@MonicaHesse) August 28, 2018

„Nikdy jsem se necítila více vtažena do politické debaty. Na 49 procent Američanů ovládá 100 procent kancelářských termostatů. Neobracejte se na mě, dokud nenastavíte teplotu na 26 stupňů Celsia,“ nadsadila na požadavek Nixonové.

I have **never** felt more invested in a political debate. 49 percent of Americans control 100 percent of the office thermostats. Don't engage me unless you're willing to argue at 79 degrees. https://t.co/tldAuRVr6Q — Kerry Howley (@KerryHowley) August 28, 2018

A deník The New Yok Times dává Nixonové i Howleyové za pravdu. Cituje přitom studii z roku 2015 publikovanou v magazínu Nature, která konstatuje, že je teplota v kancelářích již desetiletí nastavena podle standardů z 60. let minulého století. A ty byly prý vytvářeny podle modelů vyhovujících mužům.