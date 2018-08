Právník Cohen u soudu přiznal cílené umlčování Trumpových milenek

Bývalý právník Donalda Trumpa Michael Cohen v úterý v New Yorku před soudem přiznal, že porušil zákony o financování volební kampaně. Muž, který se rozhodl spolupracovat s policií, prý zaplatil několika ženám, aby nemluvily o svých intimních vztazích s Trumpem. Cohen podle BBC dodal, že to dělal na příkaz současného prezidenta. Ten to nekomentoval.