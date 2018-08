Novinky

Letectvo s Boeingem podepsalo minulé úterý kontrakt na „vylepšení prvků interiéru“ stroje C-32A. Součástí objednávky je renovace a vylepšení prvků interiéru, jeho vyčištění a nátěr. V zádní čísti se také má zvýšit kapacita, dvě sedačky v řadě budou nahrazeny třemi.

Když Pentagon objednávku zveřejňoval, uvedl: „Interiér C-32A vyžaduje, aby více odpovídal prezidentské sekci VC-25A.“ VC-25A je vojenské označení prezidentského Boeingu 747.

Peníze na zlepšení utajované komunikace



Součástí úpravy jsou také nové koberce a nové sedačky ve VIP kabině, uvedl server Defence One.

Podotkl přitom, že letectvo v posledních pěti žádostech nepožadovalo po Kongresu přidělit z rozpočtu prostředky na tuto úpravu C-32A. Žádalo peníze na zlepšení systémů utajované komunikace přes satelit a navigační systémy.

Donald Trump pro své cesty do zahraničí využívá stejně jako jeho předchůdci stroje Boeing 747, tedy VC-25A, které mají volací znak Air Force One. Oba dva jsou ale zastaralé, objednány byly už koncem 70. let za vlády Ronalda Reagana a potřebují vyměnit. Nahradit je má novější verze Boeing 747-8.

Po USA létá americký prezident ve strojích Boeing 757, v letce jsou čtyři. Využívají se i pro lety do destinací, kde nemůže přistát Jumbo jet.

Přepravu vrtulníky zajišťuje námořní pěchota, pokud je prezident na palubě, má volací znak Marine One.