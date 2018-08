Novinky

K objevu přivedlo policisty pátrání po tříletém chlapci Abdulovi Ghánímu Wahhajovi ze státu Georgie, kterého pohřešovala jeho matka Hakima Ramziová. Podle soudních dokumentů jí jeho otec řekl, že ze syna bude vymítat ďábla, a poté s ním v prosinci zmizel z jejich domova.

Chlapec podle policie trpěl vážnou chorobou, jeho otec byl však přesvědčen, že je posedlý ďáblem.

Policie muže objevila v až na téměř dva tisíce kilometrů vzdáleném místě, v improvizovaném táboře poblíž obce Amalia v pouštní oblasti Nového Mexika.

Agenti FBI dva měsíce zkoumali tábořiště, ale nenašli nic, co by je opravňovalo k zásahu. Vše se změnilo, když se šerif okresu Taos Jerry Hogfer dostal k textové zprávě. Stálo v ní: „Hladovíme a potřebujeme jídlo a vodu.“ Šerif byl přesvědčen, že ji poslal někdo z improvizovaného přístřešku obehnaného pneumatikami.

Hogfere se rozhodl zasáhnout. Nejprve byli o víkendu zatčeni dva muži, kteří tam žili. Jedním z nich byl otec hledaného chlapce Siraj Ibn Wahhaj, na kterého byl vydán zatykač kvůli únosu dítěte. Muž je příbuzenskými pouty spojen se stejnojmenným imámem z Brooklynu.

Policie zasahuje na opuštěném místě, kde žilo 11 dětí a pět dospělých.

FOTO: Morgan Lee, ČTK/AP

Razie v táboře odhalila zoufalé podmínky

Následovala razie přímo v táboře, kde žilo jedenáct děti ve věku od jednoho do patnácti let se třemi ženami, které jsou považovány za jejich matky. Jany Laveilleová, Hujrah Wahhajová a Subhannah Wahhaová byla zatčeny a skončily ve vazbě. Všichni dospělí jsou obviněni ze zneužívání a týrání dětí.

Děli byly předány do péře úřadu státu Nové Mexiko. Podle Hogfereho děti žily v zoufalých podmínkách „Bylo to ty nejsmutnější životní podmínky a nejhorší chudoba,“ řekl agentuře Reuters šerif, který je ve funkci už třicet let. „Jediné jídlo, které jsme viděli, bylo pár brambor a krabice s rýží ve špinavém přívěsu.“

„Co však bylo nejvíce překvapivé a co lámalo srdce, bylo, že (zasahující) tým objevil celkem pět dospělých a jedenáct dětí, kteří vypadali jako uprchlíci z třetího světa nejen bez jídla pitné vody, ale taky bez bot, ve špinavých hadrech místo oblečení.“

Podle šerifa se zdá, že skupina žila v táboře několik měsíců a není jasné, jak se dostala do Nového Mexika.

Skupina nekomunikovala

Majitel pozemku Jason Badger řekl stanici CBS, že skupina přijela na počátku roku. Původně je chtěl vyhnat, ale když zjistil, že jsou ve skupině děti, rozhodl se pro přátelský přístup. Navrhl, že s ní vymění svůj pozemek za jiný, který měla blíž jeho domu. Proč se neusídlila na něm, není jasné. Když farmář s komunikací neuspěl a nikoho ze skupiny nešlo kontaktovat, obrátil se na úřady.

Po dalším hledání našli policisté v místě tábora tunel dlouhý padesát metrů, který měl možná sloužit k úniku. Objevili i tělo dítěte. Není jasné, zda jde o uneseného chlapce. Šerif však řekl, že tělo policie našla v den, kdy by oběť měla čtvrté narozeniny, což by znamenalo, že šlo o pohřešovaného A.G. Wahhaje, pátrání po něm však nezrušila.

Badger uvedl, že pohřešovaného chlapce v táboře viděl.