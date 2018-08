Policie, která zveřejnila podobu 62letého Josepha Jamese Pappase uvedla, že hledaný je ozbrojený a nebezpečný. O jeho vině téměř nepochybuje. „Jsme rozhodně přesvědčeni, že tento muž je vrah. Potřebujeme ho najít,“ uvedl šéf houstonské policie Art Acevedo.

Za nebezpečného policisté Pappase označili i kvůli jeho výcviku - třicet let pracoval u sboru jako ozbrojený policista. Současně ale nevylučují ani jiné vyústění případu, jelikož podle textových zpráv, které Pappas poslal během posledních dní, má zjevné sebevražedné úmysly.

Hledaný Joseph James Pappas

FOTO: ČTK/AP

Policie po Pappasovi začala pátrat tento týden na základě anonymního udání, které ale neupřesnila. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že znají i motiv činu. „Vypadá to, že za tím může být dvacet let stará zášť,“ řekl policejní šéf Acevedo. Hausknecht operoval Pappasovu matku, ta však umřela na operačním stole.

UPDATE #9: Joseph James Pappas, 65, is charged with murdering Dr. Mark Hausknecht. Pappas is considered to be armed and extremely dangerous. If you see him call 9–1-1. #HouNews pic.twitter.com/m9QhDL2i0V

Vražda byla podle policie pečlivě naplánovaná. „Nevím, kdy se to rozhodl udělat, ale dobře vím, jak byla vražda spáchána, že jí předcházelo dlouhé plánování,“ dodal velitel policie.

Kamery zachytily, jak za 65letým Hausknechtem jel další cyklista, předjel ho a o dva bloky dál zastavil, obrátil se a počkal si na něj. Když jel lékař kolem hlučného staveniště, zastřelil ho dvěma ranami. Chirurg byl na místě mrtvý. Střelec pak odjel.

UPDATE #6: Additional surveillance video released of the suspect in an area neighborhood immediately following the doctor's shooting. No other details at this time. Anyone w/ information urged to contact HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. #hounews pic.twitter.com/nWp9EyRQlk