Mrtvá samice delfína skákavého byla nalezena na konci dubna na pláži Waveland v americkém státě Mississippi. Pitva odhalila, že příčinou její smrti byla střela do plic ze zbraně malého kalibru. S matkou zemřel i nenarozený malý delfín.

NOAA said that since 2002, at least 24 dolphins have stranded with evidence of being shot by guns or arrows or impaled with objects. Sixty-eight percent of those incidents have happened since 2010. https://t.co/aInK6RK8Dk