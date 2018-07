Novinky, ČTK

V Helsinkách Putin prohlásil, že ruský stát „se nikdy nevměšoval a nehodlá se vměšovat do amerických vnitřních záležitostí včetně volebního procesu”. Na to Trump na pondělní tiskové konferenci poznamenal, že ani on nevidí důvod, „proč by Rusko mělo zasahovat do prezidentských voleb v roce 2016”.

Před kongresmany však prezident tvrdil pravý opak. V Helsinkách se prý špatně vyjádřil a ve skutečnosti prý chtěl říct, že nevidí důvod, „proč by se právě Rusko do voleb nevměšovalo”. Jejich výsledek to však podle Trumpa neovlivnilo.

Prezident zároveň ujistil, že jeho administrativa důrazně odrazí jakýkoli pokus o zasahování do listopadových voleb do Kongresu.

Trump si za svá pondělní vyjádření ze společné tiskovky s Putinem vysloužil ostrou kritiku od demokratických i některých republikánských kongresmanů. Přední americké deníky šéfovi Bílého domu vytýkají, že Putinovi ustoupil, nebo mu dokonce podlézá. Nejhlasitěji je Trump kritizován právě za to, že přijal Putinovo ujištění, že je ruské vměšování do amerických voleb smyšlenka.