Snímky, které odhalují změny na reaktoru produkující plutonium a výstavbu několika podpůrných zařízení, byly pořízeny 21. června.

Jsou to dlouhodobě plánovaná vylepšení, na nichž se už pracovalo v době, kdy se tento měsíc severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump sešli na summitu v Singapuru. [celá zpráva]

Monitoring group @38NorthNK releases new analysis of satellite imagery, says North Korea appears to be making “rapid” improvements to Yongbyon Nuclear Scientific Research Center — even as denuclearization talks continue. S. Korea Unification Ministry: “We’re watching it closely.” pic.twitter.com/p4PGO7r2WU