„Republikáni by měli přestat mrhat svým časem na imigraci, dokud v listopadu nezvolíme více senátorů, poslanců a poslankyň,” napsal Trump na Twitteru. „Demokraté jen hrají své hry, nemají žádný zájem vyřešit desetiletí starý problém. Po rudé vlně můžeme prosadit skvělou legislativu,“ uvedl Trump, který dal najevo, že v kongresových volbách uspějí republikáni, jejichž barva je rudá.

„Zvolte v listopadu více republikánů a my schválíme ty nejlepší, nejspravedlivější a nejúplnější imigrační zákony na světě. Nyní máme ty nejpitomější a nejhorší,” uvedl prezident s tím, že demokraté jen obstruují a jejich heslem je „odpor”, zatímco republikáni se řídí mottem „vytvářej”.

Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. června 2018

Trump také vysvětlil, proč se nyní nemají republikáni pokoušet zákon o imigraci prosadit: „I když bude 100 procent republikánů hlasovat v Senátu, tak potřebujeme deset demokratických hlasů, abychom dosáhli tolik potřebného imigračního zákona,” napsal Trump s tím, že demokraté v zákonodárném sboru z politických důvodů jen házejí republikánům klacky pod nohy. ”Nestarají se o zločin, který přichází od hranic! Potřebujeme zvolit více republikánů!” uvedl.

Republikáni sice ovládají Sněmovnu reprezentantů i Senát, ale ve stočlenném Senátu drží jen těsnou většinu 51 křesel, což jim komplikuje schvalovací proces v případech, kdy je nutná podpora 60 hlasů.

Even if we get 100% Republican votes in the Senate, we need 10 Democrat votes to get a much needed Immigration Bill - & the Dems are Obstructionists who won’t give votes for political reasons & because they don’t care about Crime coming from Border! So we need to elect more R’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. června 2018

Poslanci chtějí hlasovat

Trump to uvedl poté, co ve čtvrtek nebyl schválen konzervativní zákon o imigraci. Hlasování o umírněnějším kompromisním řešení bylo odloženo na pátek a nakonec na příští týden. Předseda republikánské většiny ve sněmovně Kevin McCarthy chce i tak o zákonu hlasovat: „Se zákonem míříme do pléna.” McCarthy uvedl, že odklad byl zvolen proto, aby bylo možné pro návrh dojednat podporu napříč frakcemi Republikánské strany.

Republikánský poslanec Mark Sanford se ale domnívá, že Trumpovy tweety znamenají, že „hra skončila“ a zákon se už neschválí. „Vzalo to vítr z plachet před něčím, co mohl být produktivní týden v otázce hledání kompromisu,“ postěžoval si CNN. „Bez prezidentovy podpory zákonodárcům není šance, že by riskovali sepětí s velkou změnou zákona,“ dodal. Sanford má na Trumpa pifku, protože podpořil v primárkách v Jižní Karolíně jeho protikandidáta a on je prohrál.

Tento týden v USA vyvrcholil skandál s odebíráním dětí ilegálním imigrantům, které končily v klecích a zoufale volaly rodiče. Trump nakonec po naléhání rodiny vydal dekret, který odebírání zakazuje. [celá zpráva]

Problémem ovšem je, že děti mohou být s rodiči ve vězení jen dvacet dní a že už v nich není místo pro rodiny s dětmi ani pro nezletilé, kteří byli zadrženi na hranicích. [celá zpráva]

„Pomoci může armáda. Pentagon uvolní na vojenských základnách místo až pro 20 000 dětí bez doprovodu, které byly zadrženy po nelegálním překročení americko-mexické hranice," řekl podle agentury AP mluvčí Pentagonu Jamie Davis. „Žádost o dočasné ubytování - ve stupňující se politické bitvě kolem zadržených migrantů - vzneslo ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí a ministerstvo obrany požadavek přijalo," uvedl.

Hlavní otázkou však zůstává, zda skutečně přijde Trumpem zmiňovaná rudá vlna, protože republikáni jsou rozdělení. Trump má hodně odpůrců a v kongresových volbách mezi prezidentskými obvykle posiluje opozice.