Prezident připustil, že na jeho rozhodnutí měla vliv jeho rodina: „Ivanka (dcera) to vnímala velmi silně. Moje žena (Melania) to vnímala silně. Taky jsem to vnímal silně.” Melania Trumpová, která se jinak do politiky neplete, kritizovala jako první odebírání dětí ilegálním imigrantům.[celá zpráva]

O celou problematiku se velmi zajímala. Požádala, aby se cesta na hranice konala co nejdříve, oznámila její mluvčí Stephanie Grishamová na krátké tiskové konferenci během cesty do Texasu: „Chce vidět, jaká je skutečnost. Chce zblízka vidět to, co viděla v televizi. Chce mít realistický pohled na to, co se děje.“

Její cesta následuje den poté, co Trump podepsal dekret, jímž se ruší mezinárodně kritizované odebírání dětí zadrženým ilegálním imigrantům. Současně Trump nařídil rodiny znovu spojit. Rodičům jsou děti odebírány, zavřeny do detenčních středisek a posléze dány do ústavů. Rodiče skončí ve vazbě.

Trump se současně vrátil k tvrdé rétorice, když řekl, že se musí změnit zákony a vybudovat zeď na hranicích.