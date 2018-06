Novinky

„Měli bychom vytrhnout Barrona Trumpa z náručí jeho matky, umístit ho do klece s pedofily a pak sledovat, jestli jeho matka povstane proti tomu strašnému debilovi, za něhož je vdaná,“ tweetoval herec ve středu ráno.

Incident potvrdila mluvčí první dámy Stephanie Grishamová. „Ten tweet je nechutný a nezodpovědný. Ochranná služba byla informována,“ uvedla mluvčí. Fonda ho později smazal a omluvil se, ovšem není to první incident tohoto typu.

První dáma USA Melania Trumpová

FOTO: Carlos Barria, Reuters

V posledních dnech se herec vulgárně pustil do ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristjen Nielsenové. Ta totiž tvrdý postup proti migrantům hájila. „Kristjen Nielsenová je prolhaná špína, která by měla být pokálena kolemjdoucím a zavřená do klece.“ A tweet pokračoval dalšími útoky: „Tady ta špína by měla být zpranýřována nahá na náměstí Lafayette. Zbičovaná kolemjdoucím a mělo by se to natočit pro potomstvo.“

Jeho nevybíravému útoku neunikla ani mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Její děti Fonda navrhuje násilně odeslat do Arkansasu a svěřit je do péče „Stephena Goebbelse Millera“. Stephen Miller je šéf sekce Bílého domu pro vnitřní politiku a je považován za hlavního iniciátora kritizované praxe na hranicích USA a Mexika, kde jsou děti imigrantů násilně odebírány svým rodičům, umisťovány do klecí a posléze posílány do detenčních center nebo k cizím lidem do pěstounské péče.

Peter Fonda je synem herce Henryho Fondy, herečka Jane Fondová je jeho sestra. Získal dvě nominace na Oscara, tu první za svou zřejmě nejslavnější roli ve filmu Bezstarostná jízda z roku 1969. V 60. letech aktivně protestoval proti válce ve Vietnamu, v současnosti je velkým odpůrcem Donalda Trumpa a kritikem tvrdého postupu proti imigrantům.

Herec Peter Fonda

FOTO: Chris Pizzello, ČTK/AP